Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Wilhelm Neumann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – 65. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kyrylo Galushyn, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bitterfeld-Wolfener Team den Sieg zu bescheren (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Mertes (90. Bauer), Hadaschik (86. Sumka), Hoffmann, Potapenko (77. Gründling), Litzenberg (80. Ludwig), Hlynianyi, Bark, Elflein (62. Galushyn), Böhme, Radke

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bauer (71. Winning), Büchner, Hutyra (90. Kniestedt), Krause, Otto, Cembala, Hilgenfeld (86. Schulz), Bäther (63. Paege), Neumann, Bradburn

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107