Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den FSV Budissa Bautzen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Brunner (82. Exner), Sponholz, Stashenko (72. Walter), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Seifert, Choschnau, Sauer (82. Jauck), Schnabel, Wonneberger (88. Scheibe)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Zech, Schäller (64. Haustein), Rohlik, Gerhardi, Noack, Noack (46. Orosz), Schröder, Hennig, Hentsch, Cellarius (46. Käppler)

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50