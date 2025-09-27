Ergebnis 7. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen
Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den FSV Budissa Bautzen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen
SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Brunner (82. Exner), Sponholz, Stashenko (72. Walter), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Seifert, Choschnau, Sauer (82. Jauck), Schnabel, Wonneberger (88. Scheibe)
FSV Budissa Bautzen: Hübner – Zech, Schäller (64. Haustein), Rohlik, Gerhardi, Noack, Noack (46. Orosz), Schröder, Hennig, Hentsch, Cellarius (46. Käppler)
; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50