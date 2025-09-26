Auch am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer in den Vormittagspartien ihre Klasse und machen einen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Den US-Stars gelingt bisher nicht viel.

Farmingdale - Titelverteidiger Europa dominiert weiter den 45. Ryder Cup vor den Toren von New York. Das Team um Nordirlands Golfstar Rory McIlroy baute die Führung im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die US-Auswahl in Farmingdale auf 8,5:3,5 Punkte aus.

Die europäischen Topspieler gewannen am zweiten Tag auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island drei der vier Vormittagsduelle beim größten Teamwettbewerb im Golfsport. Am Nachmittag (Ortszeit) stehen erneut vier Team-Duelle auf dem Programm.

McIlroy und Tommy Fleetwood (England), Jon Rahm (Spanien) und Tyrrell Hatton (England) sowie Robert MacIntyre (Schottland) und Viktor Hovland (Norwegen) und konnte ihre Matches gegen die US-Amerikaner für sich entscheiden. Einzig Bryson DeChambeau und Cameron Young holten einen Punkt für die Gastgeber.

Team Europa gewann zuletzt 2012 in den USA

Damit setzte die europäische Auswahl von Kapitän Luke Donald ihren Lauf vom Vortag fort. Am Eröffnungstag hatte das Team unter den Augen von US-Präsident und Hobby-Golfer Donald Trump eine 5,5:2,5-Führung erspielt. Vor zwei Jahren hatten die Europäer in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten besiegt. Einen Sieg in den USA gab es für McIlroy und Co. zuletzt 2012.