Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 196 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Enrico Franzel (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Vincent Elias Seiffert (27.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Reichardt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (77.). Die SV Germania 08 Roßlau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hanke (78. E. S. Lorenz), Marzian, Berke, Seiffert (46. Ruge), Müller (84. Michaelis), Mieth (82. Richter), L. Lorenz, Hagendorf, Klausnitzer, Franzel (71. Reichardt)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Weber (46. Kappel), Schaaf, Scheller, Schölzel, Guroll (46. Körner), Seifert (74. Schölzel), Ziem, Körnicke (74. Müller), Löwe (82. Saage)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196