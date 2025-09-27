Dem SV GOLPA gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den Dessauer SV 97 I mit 5:2 (2:1) zu besiegen. 49 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

1:1 für SV GOLPA und Dessauer SV 97 I – 26. Minute

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Schon vier Minuten später konnte Simon Frank Thiecke (GOLPA) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:2 verließen die Möhlauer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – L. F. Schmidt, Thiecke, Micklisch, Reichmann, Krause, Reiche (70. Neuwirth), Schröter (77. Rieschick), Burmeister (80. Werner), J. Schmidt (87. Bilau), Neumann

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Akbari, Kieseler, Kamschütz (59. Yousef), Bittner, Merkel, Abaszada, Markert (59. Schlichting), Dieckow (86. Hulwa), Eckersberg

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49