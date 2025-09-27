Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Duell mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Enrico Franzel (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Vincent Elias Seiffert den Ball ins Netz (27.).

Minute 27: SV Germania 08 Roßlau führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Reichardt ersetzte Enrico Franzel. Auf der Gastseite sprangen Niklas Schölzel für Jan-Niklas Seifert und Marcel Müller für Brian-Lucas Körnicke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Reichardt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (77.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke, Franzel (71. Reichardt), Marzian, Müller (84. Michaelis), L. Lorenz, Seiffert (46. Ruge), Mieth (82. Richter), Klausnitzer, Hanke (78. E. S. Lorenz), Hagendorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe (82. Saage), Scheller, Schaaf, Schölzel, Guroll (46. Körner), Körnicke (74. Müller), Seifert (74. Schölzel), Weber (46. Kappel), Bergt, Ziem

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196