Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Trainer Gordon Krause aus dem Spiel mit dem SV 51 Langenapel vom Platz.

4:0 – SV Eintracht Salzwedel 09 I in der Partie gegen SV 51 Langenapel deutlich überlegen

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten das Team aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt in Minute 33 mit 2:0

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Phil Friedrich Hentschel (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (54.). Mit 4:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, P. Müller (86. Koch), Hentschel (66. Weißbach), Wazar Hasan (75. A. Müller), Wulff, Kreitz, Nowak, Galkowski, Stolz, Riethmüller (66. Grabowski)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Schulz, Roese, Neuling, Bromann (84. Hahn), Roloff (46. Stolz), Afanasew (46. Scheuner), Meyer, Stappenbeck (77. Glaetzer), Steding (55. Atah)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207