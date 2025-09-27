Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Havelberger revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Wilhelm Neumann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 65 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau im Gleichstand – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kyrylo Galushyn (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark, Hlynianyi, Litzenberg (80. Ludwig), Hoffmann, Hadaschik (86. Sumka), Elflein (62. Galushyn), Radke, Böhme, Potapenko (77. Gründling), Mertes (90. Bauer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (90. Kniestedt), Hilgenfeld (86. Schulz), Bauer (71. Winning), Neumann, Bradburn, Krause, Bäther (63. Paege), Büchner, Cembala, Otto

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107