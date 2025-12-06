Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Bitterfeld-Wolfen. Fünf Minuten vor Schluss schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Vitalii Sumka kickt 1. FC Bitterfeld-Wolfen in 2:0-Führung – 89. Minute

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Sumka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka, Potapenko (64. Hlynianyi), Böhme, Gründling, Hoffmann, Galushyn, Ehrhardt, Weimann, Günther (82. Bark), Bauer (59. Radke)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider, Hildebrandt, Kern, Worch, Stöhr, Schäffner, Schulz (89. Hennig), Weick, Scholz, Wagenhaus

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47