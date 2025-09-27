Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Havelberger revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Wilhelm Neumann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kyrylo Galushyn (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Bark, Mertes (90. Bauer), Hadaschik (86. Sumka), Potapenko (77. Gründling), Hoffmann, Elflein (62. Galushyn), Litzenberg (80. Ludwig), Radke, Hlynianyi

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Otto, Hilgenfeld (86. Schulz), Bauer (71. Winning), Krause, Neumann, Bäther (63. Paege), Cembala, Büchner, Bradburn, Hutyra (90. Kniestedt)

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107