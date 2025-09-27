Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den FSV Budissa Bautzen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen spielen remis

Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Wonneberger (88. Scheibe), Schnabel, Sauer (82. Jauck), Brunner (82. Exner), Stashenko (72. Walter), Seifert, Hamella, Sponholz, Farkas (72. Koto'o Djouokou)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Zech, Gerhardi, Cellarius (46. Käppler), Noack, Schäller (64. Haustein), Hentsch, Schröder, Noack (46. Orosz), Rohlik, Hennig

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50