Der SV GOLPA erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 49 Fußballfans einen klaren 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Möhlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I am Samstag 5:2 (2:1) getrennt.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Julian Bittner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Schon vier Minuten später konnte Simon Frank Thiecke (GOLPA) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:2 gingen die Möhlauer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Neumann, Thiecke, Schröter (77. Rieschick), Micklisch, Krause, Reichmann, J. Schmidt (87. Bilau), Burmeister (80. Werner), L. F. Schmidt, Reiche (70. Neuwirth)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abaszada, Akbari, Walzer, Bittner, Eckersberg, Dieckow (86. Hulwa), Kamschütz (59. Yousef), Kieseler, Markert (59. Schlichting), Merkel

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49