Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 207 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Salzwedler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Hishyar Wazar Hasan der Torschütze (33.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (54.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel (66. Weißbach), Burdack, Galkowski, Stolz, Nowak, Wulff, Wazar Hasan (75. A. Müller), Kreitz, Riethmüller (66. Grabowski), P. Müller (86. Koch)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roese, Steding (55. Atah), Neuling, Bromann (84. Hahn), Peters, Meyer, Afanasew (46. Scheuner), Roloff (46. Stolz), Schulz, Stappenbeck (77. Glaetzer)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207