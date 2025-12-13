Der Haldensleber SC hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (0:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp Stache für Emseloh traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Emseloher legten in der 39. Minute nach. Wieder war Stache der Torschütze.

Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 59 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Emseloh noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Stache den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Hevekerl, Grabenberg, Thieke, Hebekerl (77. Sengewald), Schunaew, Von Ameln, Stadler, Zimmermann (48. Wille), Girke (63. Ebel)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, Aljindo, Polívka, Bozhok, Mukhoid, Stache, Molochko (80. Senft), Schmidt (85. Vrba), Heimur, Stamm

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57