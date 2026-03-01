Der VfB Merseburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den FSV Barleben 1911 e. V. mit 1:3 (0:2).

Merseburg/MTU. Vor 134 Zuschauern hat sich das Team von André Jentsch mit 1:3 (0:2) gegen Barleben geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Niklas Eichholz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Barleber legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze (41.).

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Torwart Max Oldenburg konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Niclas Taubert kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite sprangen Patrick Hauer für Steve Röhl und Lukas Koch für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lukas Koch (Barleben) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Barleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Kothe, Mittler, Korngiebel, D. Wagner, Friedrich (65. Voigt), Erovic (60. Taubert), Hillemann, Knerler, Bierschenk, J. L. Wagner (88. Arndt)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (46. Lohse), Von Der Gönne (46. Wasylyk), Jespersen, Magnus (82. Koch), Gruner, Klajdi (88. Potyka), Duda, Eichholz, Röhl (66. Hauer), Hauer

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134