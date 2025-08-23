Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Gleich nach Anpfiff schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Radek Cibulka, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erlangen (90.+7). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Stache, A. Aljindo, Shevtsov, Stamm, Molochko, Bozhok (79. Citaku), Schüt (73. Vrba), Polívka, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Cibulka

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Gros, Haensch (72. Burghardt), Kreideweiß, Prinzler, Scheffler (88. Geyer), Giese, Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Redmann (65. Rappsilber), Groß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73