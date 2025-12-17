Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

66. Minute SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Arthur Krishteyn, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erlangen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – F. Lange, Krishteyn, Binkau (46. Heute), Raeck, Fahland, Krüger, Schmidt (60. Weigel), Streithoff (90. Giemsa), Staat (90. L. Lange), Schauer

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Lippoldt (74. Burghardt), Scheffler (63. Grüneberg), Haensch, Hensen, Giese, Redmann (30. Rappsilber), Köhler, Prinzler (76. Hensen), Groß

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67