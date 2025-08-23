Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Emseloh gegen SV Blau-Weiß Dölau – Minute 90+7

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erlangen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, A. Aljindo, Molochko, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Bozhok (79. Citaku), Stache, Schüt (73. Vrba), Stamm, Cibulka, Polívka

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Haensch (72. Burghardt), Gros, Redmann (65. Rappsilber), Köhler, Prinzler, Scheffler (88. Geyer), Giese, Grüneberg (88. Hensen), Kreideweiß, Groß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73