Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als David Gros für Dölau traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+7

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Minute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erreichen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Stache, Cibulka, Stamm, Schüt (73. Vrba), Shevtsov, Polívka, A. Aljindo, Bozhok (79. Citaku), J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Molochko

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Köhler, Redmann (65. Rappsilber), Gros, Prinzler, Kreideweiß, Scheffler (88. Geyer), Haensch (72. Burghardt), Giese, Groß, Grüneberg (88. Hensen)

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73