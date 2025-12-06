Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintracht Emseloh und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag auseinander gegangen. 53 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

89. Minute SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. im Gleichstand – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Rostislav Senft wurde für Serhii Molochko eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite räumten Patrick Hauer für Palle Jespersen und Dani Klajdi für Luis Fröhlich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Sean Niklas Priese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team errang (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok (82. Citaku), Stache (72. Vrba), Heimur, Shevtsov, J. T. Aljindo (82. Schmidt), Cibulka, Mukhoid, A. Aljindo, Polívka, Molochko (62. Senft)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Koch, Hauer (59. Jespersen), Zander, Klajdi (59. Fröhlich), Hauer, Pung (82. Laabs), Wasylyk, Duda (59. Priese), Gruner, Von Der Gönne (67. Magnus)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53