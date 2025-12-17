Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SC Bernburg und der SV Blau-Weiß Dölau am Freitag vom Platz gegangen. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Dölau – 66. Minute

21 Minuten nach der Pause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erreichen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Fahland, Streithoff (90. Giemsa), Schauer, Krishteyn, F. Lange, Schmidt (60. Weigel), Binkau (46. Heute), Staat (90. L. Lange), Krüger, Raeck

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Köhler, Groß, Prinzler (76. Hensen), Lippoldt (74. Burghardt), Hensen, Scheffler (63. Grüneberg), Haensch, Giese, Redmann (30. Rappsilber)

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67