Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna fuhr der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Seegrehna am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Wittenberg.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hendrik Kruse für Seegrehna traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Andreas Thöner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

1:1 für FC Victoria Wittenberg und SV Seegrehna – 70. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Hüller (3. Vurmo), Tann, Kießling (57. Arlt), Thöner, Körnig, Dorn, M. Müller (90. Filybah), M. Müller, Witt, C. Müller

SV Seegrehna: Brandenburg – Böhme, Stark, Jäckel, Geißler, Thauer, Schüler, Trenkel, Kruse, Raiskup, Ruprecht

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27