Eine Niederlage für den SV Blau-Rot Coswig besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Kochstedt mit 2:3 (1:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Brian-Lucas Körnicke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Willi Veith Böhme erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte zweimal Gelb. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Noah Samuel Hensen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kochstedt sicherte (90.). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Schaaf, Körnicke, Ristok, Bergt, Hoffmann (68. Seifert), Guroll, Körner, Weber (90. Ziem), Warnecke

TuS Kochstedt: Rosner – Streuber (70. Denell), Böhme, Krüger, Zuchowski, Zabel, Richter, Hajowsky (46. Krieg), Landgraf, Hensen, Buschmann (90. Ziemba)

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30