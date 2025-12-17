Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SC Bernburg und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Es waren schon 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Anton Ole Haensch für Dölau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Dölau – Minute 66

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erzielen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Krishteyn, Fahland, F. Lange, Raeck, Streithoff (90. Giemsa), Staat (90. L. Lange), Binkau (46. Heute), Schmidt (60. Weigel), Krüger, Schauer

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Scheffler (63. Grüneberg), Giese, Prinzler (76. Hensen), Lippoldt (74. Burghardt), Haensch, Redmann (30. Rappsilber), Gros, Hensen, Groß

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67