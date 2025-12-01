Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

0:2 – SV 1890 Westerhausen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Thale/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Yves Katte. Der Trainer von Westerhausen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

91. Minute: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (90.+1). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Masur, Miranda Conceicao, Pavlish, Stridde, H. Lehmann, Rojas Peredes (46. Brahmann), Masaka, Gomes Paranagua (60. Winter), M. Lehmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Radke, Ehrhardt, Galushyn (46. Bark), Hadaschik (69. Mertes), Litzenberg, Ludwig (69. Gründling), Potapenko, Hoffmann, Bauer (81. Sumka), Günther

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61