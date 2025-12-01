Die VfB Germania Halberstadt errang am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 255 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Pascal Hackethal mit einem Strafstoß für Halberstadt traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt – Minute 86

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega, Zeidler, Rust, Stobbe, Huber, Kühnhardt (46. Klaschka), Hackethal, Kuffner Sandri (81. Boateng), Ertmer (90. Hujdurovic), Heinrich

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi (83. Böhme), Rohlik (83. Cellarius), Hennig, Kloß (76. Hanisch), Schröder, Rohlik (90. Jurk), Noack, Orosz (76. Noack), Hentsch, Käppler

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255