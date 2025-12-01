Ergebnis 12. Spieltag FSV Grün-Weiß Ilsenburg II erkämpft engen 1:0-Sieg gegen FC Einheit Wernigerode II
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode II.
Ilsenburg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und FC Einheit Wernigerode II mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 125 Fußballfans waren auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Ilsenburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 12
Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte dennoch auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Gödeke, Papner (70. Urban), Hanns, Abel, Berndt, Reuss (75. Watanabe), Bollmann, Hotopp (85. Hinze), J. Donner, Palka
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Niehoff (90. Reitmann), Böhme, Ibrahim, Herbst (65. Kodatis), Clemens (78. Riemann), Blecker, Foltis, Beddigs, Dannhauer, Schmidt
Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125