Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg (60. Karow), Rexhepi (69. Maarouf), Rudolph, Thon, Pide, Valle Pousa (60. Sturm), Weidemeier (69. Gerwien), Kovkrak, Domitz, Lange

Haldensleber SC: Switala – Thieke, Hüttl (78. Bogdiazh), Von Ameln, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Grabenberg (60. Stadler), Zimmermann (73. Bögelsack), Krüger, Schunaew, Girke

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127