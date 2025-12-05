Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FSV Budissa Bautzen vor 165 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1 freuen.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Cedric Graf erzielt.

Minute 39 FSV Budissa Bautzen gleichauf mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Theo Schäller kam rein für Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur kurz darauf gelang es Theo Schäller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (79.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. M. Noack), Schröder, Zech (88. Haustein), D. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Hennig, Käppler, M. Noack, Orosz (75. Schäller), A. Rohlik

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Birkner, Weigel, Schneider (69. Spranger), Brejcha, Kaiser, Roscher (69. Cermus), Guzlajevs, Graf, Schmidt

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165