Ergebnis 14. Spieltag 0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC spielen remis
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
0:0 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC –
Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Ehrenberg (60. Karow), Pide, Domitz, Valle Pousa (60. Sturm), Lange, Thon, Kovkrak, Rudolph
Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Ebel (60. Wille), Thieke, Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Krüger, Grabenberg (60. Stadler), Von Ameln, Hevekerl (64. Hebekerl), Zimmermann (73. Bögelsack)
; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127