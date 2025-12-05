weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 14. Spieltag: 0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC spielen remis

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Aktualisiert: 06.12.2025, 21:50

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 14

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Ehrenberg (60. Karow), Pide, Domitz, Valle Pousa (60. Sturm), Lange, Thon, Kovkrak, Rudolph
Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Ebel (60. Wille), Thieke, Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Krüger, Grabenberg (60. Stadler), Von Ameln, Hevekerl (64. Hebekerl), Zimmermann (73. Bögelsack)
; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127