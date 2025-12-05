Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC spielen remis

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

0:0 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC –

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Ehrenberg (60. Karow), Pide, Domitz, Valle Pousa (60. Sturm), Lange, Thon, Kovkrak, Rudolph

Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Ebel (60. Wille), Thieke, Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Krüger, Grabenberg (60. Stadler), Von Ameln, Hevekerl (64. Hebekerl), Zimmermann (73. Bögelsack)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127