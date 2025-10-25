Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein BSV Halle-Ammendorf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 145 Fußballfans waren im Stadion der Waggonbauer live dabei. Schiri Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

0:0 für BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau –

Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Englich (78. Piven), Kunze, Winkler, Pannier, Hotopp, Meyer (87. Dabel), Niesel, Hoffmann, Kowalski (78. Schubert)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Souvatzoglou, Omerovic, Hatim, Maier, Tsipi (83. Sothen), Seidel (69. Engl), Strauchmann, Neuhaus, Bondarenko (80. De Pinho Gomes)

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145