Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Auerbach 1 gegen die SG Union Sandersdorf ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 268 Fußballfans waren in der Arena zur Vogtlandweide live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (73. Bauer), Birkner, Schmidt, Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Guzlajevs, Cermus, Schardt, Kadric, Voigt (54. Graf)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner, Choschnau, Jauck, Sauer (77. Seifert), Scheibe (85. Stashenko), Nakano, Walter (85. Mittmeier), Hamella, Farkas (73. Exner), Sponholz

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268