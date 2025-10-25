Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen.

Havelberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Havelwinkel Warnau eine Niederlage gegen die SV Fortuna Magdeburg schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Tom Hilgenfeld (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Die Havelberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Ali Maarouf der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

57. Minute SSV Havelwinkel Warnau auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

26 Minuten nach der Pause konnte Dante-Nick Sturm (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bauer, Büchner, Winning, Albrecht, Bäther (79. Brömme), Neumann, Bradburn, Heinrich, Hilgenfeld (61. Hutyra), Knuth (72. Hain)

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Kovkrak (65. Karow), Weidemeier, Steinbach (90. Pide), Sturm (82. Riemann), Rudolph, Halilaj (89. Thon), Maarouf, Kauka, Domitz, Ehrenberg

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119