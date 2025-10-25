Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Schkopau/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Döllnitz am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Schkopauer.

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (14.) erzielt wurde.

14. Minute: SG Döllnitz mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Fiedler im gegnerischen Tor. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Mauder, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Schumacher (46. Mauder), Harmatha (46. Mehlhose), Querfeld, Bültermann, Seifert, Trisch, Voigt, Eckert

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer (66. Pretzsch), Nadolny (66. Laufer), Hristov (78. Burau), Meyer (24. Neidhold), Weiß, Staude, Nadolny, Lehmann

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37