Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte einen überlegenen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Kreveser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Robert Engelfried erzielt.

Kreveser SV führt nach 28 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Rosenkranz (Krevese) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Kreveser den Platz als Sieger. Der Kreveser SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Engelfried (66. Riemann), Döring, Kiebach, C. Rosenkranz, Thomsen, R. P. Rosenkranz, Rathke (76. Thiede), Pieper, Nitzsche (66. Präbke)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Goudou, Berezovskyi, Kurpiers, Lenz (84. Majewski), Werner (90. Roitsch), Peters, Giesecke, Wulfänger, Osmers (46. Lübke), Liebelt (67. Reiner)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61