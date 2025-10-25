Ergebnis 10. Spieltag 0:0 – VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf trennen sich unentschieden
Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Auerbach/vogtl./MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf. 268 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf
VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Voigt (54. Graf), Spranger (73. Bauer), Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Kadric, Cermus, Birkner, Guzlajevs, Schmidt
SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Sponholz, Hamella, Scheibe (85. Stashenko), Walter (85. Mittmeier), Sauer (77. Seifert), Brunner, Jauck, Nakano, Farkas (73. Exner)
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268