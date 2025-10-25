Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf trennen sich unentschieden

Auerbach/vogtl./MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf. 268 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Voigt (54. Graf), Spranger (73. Bauer), Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Kadric, Cermus, Birkner, Guzlajevs, Schmidt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Sponholz, Hamella, Scheibe (85. Stashenko), Walter (85. Mittmeier), Sauer (77. Seifert), Brunner, Jauck, Nakano, Farkas (73. Exner)

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268