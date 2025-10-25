Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Möringer Sportverein vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer besiegten das Team aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.

David Berr traf für den Möringer Sportverein e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Schilling, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Möringerer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – A. Eggert, Mayer, L. Eggert, Siegert, Bünnig (84. Drawehn), Berr (84. Kuschmider), Schilling (75. Prüfer), Kumpe, Hutsu, Dzierma (66. Köppe)

SV 51 Langenapel: Peters – Roloff, Stolz, Beneke, Bromann, Afanasew, Meyer, Atah (46. Pokorny), Kamga Kamno (78. Schwerin), Schulz (73. Siemann), Neuling

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48