Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Havelberg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Havelberger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SV Fortuna Magdeburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Tom Hilgenfeld traf für den SSV Havelwinkel Warnau in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Die Havelberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Ali Maarouf der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Dante-Nick Sturm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Neumann, Winning, Hilgenfeld (61. Hutyra), Heinrich, Bäther (79. Brömme), Albrecht, Bauer, Bradburn, Büchner, Knuth (72. Hain)

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Steinbach (90. Pide), Sturm (82. Riemann), Halilaj (89. Thon), Domitz, Weidemeier, Kovkrak (65. Karow), Maarouf, Kauka, Rudolph, Ehrenberg

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119