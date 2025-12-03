Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 11 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Sangerhausen/MTU. Die 11 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän.

Ferdinand Buchhorn (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Damien Halle (23.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 23 mit 2:0

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Grenzebach (80. Schoder), Buchhorn, Halle (90. Zarkua), Bärwolf, Ruppe (70. Hering), Schütz, Bühling, Ehrich, Schremmer (85. Schweigert)

Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Heidelberger, Obier (3. Löser), Sikora (60. Zaeske), Hoffmann (46. Sultanaliev), Schneider, Só, Saile, Ries, Brandt

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11