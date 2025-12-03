Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit einem überlegenen 10:0 (6:0) durch.

Schkopau/MTU. 10:0 (6:0) in Döllnitz: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Felix Schräpler, die SG Döllnitz, am Samstag im Tor der Gegner aus JSG untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (5.).

2:0 Vorsprung für SG Döllnitz – Minute 5

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Bültermann, Seifert, Harmatha, Trisch, Lizon, Querfeld, Voigt (29. Ofiara)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Azab, Abdullah, Ghriwati (45. Darwish), Alhammoud, Alabud, Deckner, Ramo, Ehsas

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37