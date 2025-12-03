Der 1. FC Zeitz unter Leitung von Trainer Stefan Meißner feierte einen deutlichen Erfolg über den Sportring Mücheln (Flex) mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Lennie Kämpfe für Zeitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zeitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Kämpfe der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (10.).

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Müchelner zum Zug: Niklas Richter versenkte den Ball in der 21. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann schafften es die Müchelner, die Dominanz der Zeitzer nochmal herauszufordern. Richter schoss und traf in der 55. Spielminute ein weiteres Mal. Der 1. FC Zeitz ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Ali Abdullahi Hassan versenkte den Ball in Minute 58. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Philip Mike Rieger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:2 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche, Eckardt, Schröter, Felgenträger, Rothe, Rolke, Kämpfe, Schubert

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Hellfayer, Büttner, Richter, Reinboth, Claus, Heine, Marggraf, Kitze

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29