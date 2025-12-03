Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Mertendorf heimste die TSG Wörmlitz-Böllberg am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Nach lediglich 22 Minuten schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Allasan Diouf Moussa Diop der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

2:0 Vorsprung für TSG Wörmlitz-Böllberg – Minute 51

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Schumann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Mertendorf erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Redzhebov, Abo Zamr, S. F. Schulze (57. Funke), Moussa Diop, Ouedraogo, Ölmez, B. L. Schulze, Hajrizaj, Haase (62. Löbel)

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Kuballa (46. Weibezahl), Mehlig, Kusch, Roßner, Schumann, Schmidt (46. Boltze), Jurke, Schade, Seyfarth

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25