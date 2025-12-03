Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 11 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Ferdinand Buchhorn traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

23. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich, Buchhorn, Grenzebach (80. Schoder), Bärwolf, Schremmer (85. Schweigert), Ruppe (70. Hering), Bühling, Halle (90. Zarkua), Schütz, Lange

Turbine Halle: Worch – Hoffmann (46. Sultanaliev), Waschkowitz, Heidelberger, Brandt, Ries, Schneider, Saile, Só, Obier (3. Löser), Sikora (60. Zaeske)

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11