Die TSG Wörmlitz-Böllberg sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Wörmlitz eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen gerade so mit 2:1 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Mertendorf.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wörmlitz-Böllberg noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Allasan Diouf Moussa Diop erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg mit 2:0 vorne – 51. Minute

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tim Schumann (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mertendorf erzielen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Moussa Diop, Abo Zamr, S. F. Schulze (57. Funke), Ouedraogo, Haase (62. Löbel), Hajrizaj, Ölmez, Redzhebov, B. L. Schulze

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Schumann, Kusch, Kuballa (46. Weibezahl), Schade, Roßner, Schmidt (46. Boltze), Burkhardt, Mehlig, Jurke

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25