Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit einem überlegenen 10:0 (6:0) durch.

Schkopau/MTU. Zehnmal hat die SG Döllnitz am Samstag gegen die Rivalen aus JSG eingenetzt. 10:0 (6:0) für die Schkopauer.

Gleich nach Anpfiff schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Schkopauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

SG Döllnitz mit 2:0 vorne – Minute 5

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In der allerletzten Minute konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (29. Ofiara), Querfeld, Harmatha, Trisch, Lizon, Bültermann, Seifert, Eckert

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alabud, Ramo, Ghriwati (45. Darwish), Ehsas, Alhammoud, Azab, Deckner, Abdullah

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37