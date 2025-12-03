Kantersieg für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Weißenfels/MTU. Die Naumburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Lützen ganze neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Spieler Nummer 6 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz (18.).

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Naumburg) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 9:0 verließen die Naumburger den Platz als Sieger. Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Nadolny, Pretzsch, Staude, Meyer, Putzer, Tober, Hristov, Neidhold, Nadolny

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28