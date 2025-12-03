Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem überzeugenden 7:2 (5:1) ging der 1. FC Zeitz von Coach Stefan Meißner aus dem Duell mit dem Sportring Mücheln (Flex) vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Niklas Richter schoss und traf in Minute 21. Gefährlich wurde es für die Zeitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Mücheln legte nochmal vor. Richter traf in der 55. Minute ein weiteres Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Ali Abdullahi Hassan versenkte den Ball in der 58. Minute. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Philip Mike Rieger (Zeitz) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:2 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Kämpfe, Schubert, Eckardt, Felgenträger, Schröter, Rolke, Reiche

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Claus, Heine, Büttner, Kitze, Reinboth, Richter, Marggraf, Hellfayer

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29