Die TSG Wörmlitz-Böllberg sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Mertendorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Allasan Diouf Moussa Diop den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt in Minute 51 2:0 vorn

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Tim Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Mertendorfern noch ein Tor zu verschaffen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Moussa Diop, Haase (62. Löbel), Hajrizaj, Redzhebov, Ölmez, Abo Zamr, S. F. Schulze (57. Funke), B. L. Schulze, Ouedraogo

SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa (46. Weibezahl), Schade, Schmidt (46. Boltze), Seyfarth, Kusch, Jurke, Roßner, Schumann, Mehlig, Burkhardt

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25