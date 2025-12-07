Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Benjamin Boenecke und sein Team SG Union Sandersdorf gegen die NSG SSC/RW Weißenfels – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (65. Herzel), Groh, Stagat, Trettenbach, Schneider (79. Franzke), Wieczorek, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Uhte, Osterland (75. Seide), Pätzke

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Borkmann, Buttlar (73. Saedan), Perrey (81. Magul), Schulze, Menzel, Klose (58. Roshchyn Cintra), Wagner, Heerdegen, Kalkofen

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40