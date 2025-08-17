Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber dem SV Arminia Magdeburg machtlos und wurde 2:4 (2:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.

Matti Yorick Buschendorf (SV Arminia Magdeburg) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Anton Sheviakov den Ball ins Netz (4.).

Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Anton-Lasse Meister schoss und traf in der 41. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Benjamin Hättasch traf in der 70. Minute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu festigen (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (46. Fleck), Prause, Tapsoba (75. Drizari), Starikovskiy (75. Abosultan), Lenze, Shaqiri (40. Hännig), Meister, Czerwenka, Nyarko, Böttcher (60. Kirchhoff)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Jakob (46. Schoendube), Hättasch, Assner, Sheviakov (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Barth, Scharfe, Kranz, Buschendorf (67. Hoffmann), May (30. Hering)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150